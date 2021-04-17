2021/04/17 | 18:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت اللجنة المالية النيابية بالعراق، اعتزامها إرسال كتاب رسمي إلى وزارة المالية لإيضاح المادة القانونية في الموازنة العامة لعام 2021 المتعلقة بالضريبة الجمركية.وقال عضو اللجنة النائب ناجي السعيدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان العراقي يبعث كتابًا لوزارة المالية بشأن الضريبة الجمركية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان العراقي يبعث كتابًا لوزارة المالية بشأن الضريبة الجمركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).