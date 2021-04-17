محافظ ذي قار يسحب صلاحيات كل من نائبيه ومستشاريه ومعاونيه

2021/04/17 | 18:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حصلت قناة التغيير على وثيقة صادرة من محافظ ذي قار احمد الخفاجي تتضمن سحب صلاحيات كل من نائبيه ومستشاريه ومعاونيه.

ونصت الوثيقة على لمقتضيات المصلحة العامة وللنهوض بواقع المحافظة على كافة المستويات والاصعدة ولإعطاء الفرصة للكفاءات والنخب من ابناء المحافظة للمشاركة في ادارة الحكومة تقرر سحب صلاحيات النواب والمعاونين والمستشارين.

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