"أرقام جزافية".. حقيقة أجور الفنانين في دراما رمضان

2021/04/17 | 18:57 - المصدر: بغداد اليوم

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منذ ما قبل انطلاقة الماراثون الدرامي لشهر رمضان 2021 وحتى الآن، لم ينقطع الحديث عن أجور الفنانين في الأعمال الدرامية المتنافسة هذا الموسم، والتقديرات الخاصة بالنجم الأعلى أجراً والمسلسل الأكثر ميزانية، لا سيما أن عدداً من الأعمال يتشارك في بطولتها نجوم "صف أول" بما يخلق حالة من التنافس في الأجور.

وعبر تقارير إعلامية، كما الحال أيضاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نُشرت سلسلة من التقديرات الخاصة بأجور الفنانين للموسم الحالي، وهو موسم استثنائي لجهة حجم الأعمال المقدمة وعدد النجوم المشاركين فيه، تفاوتت خلالها أجور الفنانين بداية من 45 مليون جنيه (بما يعادل نحو ثلاثة ملايين دولار) وحتى 10 مليون جنيه تقريباً لنجوم الصف الأول الأعلى أجراً.

لكنّ الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية تنفي تلك الأرقام المُتداولة، وتقول إنها "تقديرات جزافية"، وأن "معدلات الأجور الحقيقية أقل من ذلك بكثير جداً".

وعلى اختلاف التقديرات المُتداولة عبر تقارير إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، فإن غالبيتها أجمعت على تصدر الفنان محمد رمضان، قائمة الفنانين الأعلى أجراً في رمضان 2021 عن دوره في مسلسل موسى، وذلك بأجر قدرته التقارير من 40 إلى 45 مليون جنيه.

واتفقت التقارير على مجيء الفنان أحمد السقا في المركز الثاني بأجر قدرته بحوالي 33 مليون جنيه (حوالي 2 مليون دولار) عن دوره في مسلسل "نسل الأغراب" الذي يشاركه البطولة فيه الفنان أمير كرارة، الذي قدّرت التقارير المُتداولة أن أجره يصل إلى 28 مليون جنيه (ما يعادل حوالي 1.7 مليون دولار)، ثم في المركز الرابع الفنان يحيي الفخراني عن دوره في مسلسل "نجيب زاهي زركش" بحوالي 22 مليون جنيه (ما يعادل نحو 1.5 مليون دولار).التقارير المُتداولة قدّرت أيضاً أجر النجم كريم عبد العزيز بـ20 مليون جنيه (1.2 مليون دولار) عن دوره في مسلسل "الاختيار 2"، والمبلغ نفسه للفنانة ياسمين عبد العزيز عن دورها في مسلسل "اللي ملوش كبير"، لتتفق التقارير على كونها الأعلى أجراً في صفوف النجمات المتصدرات للبطولات النسائية هذا الموسم.

لكنَّ الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمتحدث الرسمي المهندس حسام صالح، أكد في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، أن تلك الأرقام جزافية، مشيراً إلى أن معدلات الأجور الفعلية أقل كثيراً جداً من المُتداول.

ورفض صالح، في الوقت نفسه، الإفصاح عن حجم الميزانية الخاصة بكل عمل، أو متوسط أجور الفنان في كل عمل درامي هذا العام وتحديد الفنان الأعلى أجراً، مكتفياً بالقول: نحن لا نعلن عن هذه الأمور..



كل هذه الأمور التي تصنع الإثارة وتثير الفتنة انتهت..



نحن موجودون لمنع الإثارة، وليس من أجل أن نثير فتنة بين النجوم وبعضهم البعض، أو نرفع ثمن المسلسل لأسباب غير مفهومة".

وأردف قائلاً: "نحن نعمل بميزانيات واضحة، ومع منتجين كثر وفنانين..



وأظن أن حجم الإنتاج واضح على الشاشة".

وجدد الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمتحدث الرسمي، التأكيد على أن أجور الفنانين في المسلسلات أقل كثيراً من التقديرات المتداولة عبر السوشيال ميديا التي تزعم حصول الفنانين على 30 أو 40 أو 50 مليون جنيه.

تصريحات سابقة

ورداً على سؤال بشأن ما أعلنه أحد نجوم الدراما في تصريحات تلفزيونية سابقة في العام 2018 حول أن أجره في المسلسل يصل إلى 45 مليون جنيه مصري (حوالي ثلاثة ملايين دولار أميركي تقريباً) وما إن كان هذا المبلغ يحصل عليه الممثل في عام 2021، اكتفى بالقول: "كل شخص مسؤول عن حديثه، وهذه أمور تخص الشخص الذي قال ذلك".

وكانت الشركة المتحدة قد أعلنت، على لسان صالح، قبيل أيام عن أنه "حدث نوع من أنواع الحوكمة، للعمل على المسلسلات بطريقة مختلفة"، مشيراً إلى أن رئيس الشركة اجتمع مع الفنانين الكبار وكل أطقم العمل التي تقود الدراما من أجل الوصول لمعادلة عدم مضاعفة أجر النجم كل عام.



وقال إن شركات الإنتاج من المستحيل أن تتحمل كل هذه التكلفة.

التقديرات المتداولة عبر مواقع التواصل قدّرت أجر الفنان أحمد مكي عن دوره في مسلسل "الاختيار 2" بـ 17 مليون جنيه، ونفس الأجر للفنان محمد إمام عن دوره في مسلسل "النمر".



ثم 15 مليون جنيه لأحمد عز عن دوره في "هجمة مرتدة" ويوسف الشريف عن دوره في "كوفيد 25".



فيما قدّرت أجر الفنان ياسر جلال بـ 14 مليون جنيه عن دوره في مسلسل "ضل راجل"، و18 مليون لنيللي كريم عن مسلسل "ضد الكسر"، ثم منى زكي في "لعبة نيوتن"، وريهام حجاج بـ 12 مليون عن مسلسل "وكل ما نفترق"، ويسرا بـ 11 مليوناً عن مسلسل "حرب أهلية".

التقديرات المتداولة سبق وأن أعلنت الشركة المتحدة عن أنها "مبنية على أرقام في سنوات سابقة، لكنها ليست موجودة حالياً".

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