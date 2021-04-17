في ظل الإقبال الواسع.. أربيل تطالب بغداد بإرسال المزيد من كميات اللقاح المضاد لكورونا

2021/04/17 | 18:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

تحدث مدير صحة محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان، دلوفان جلال، اليوم السبت، عن وجود اقبال واسع ومتزايد من قبل مواطني الإقليم على اخذ لقاح كورونا.وقال جلال في حديث خص به (اليوم اليوم)، إن "اللقاحات المضادة لفيروس كورونا متاحة أمام الجميع، ولايوجد اي تمييز في إعطائه للمواطنين".

وتابع "كما ان هناك إقبالا واسعاً ومتزايداً على اخذ جرعات من لقاح فايزر الأمريكي دون غيره خلال الأيام الماضية، مما نتج عن ذلك زحاما كبيرا على تلقيه داخل مستشفى رزكاري في محافظة اربيل ".وأضاف أن "15 ألف مواطن تلقوا اللقاح لغاية الآن، ونطالب وزارة الصحة الاتحادية بإرسال المزيد من الجرعات".

وأشار إلى أن "حكومة الإقليم وعدت دائرة صحة المحافظة بالتعاقد مع شركات جديدة، للحصول على المزيد من كميات اللقاح، وقد تصل خلال الأيام المقبلة لمستشفيات كردستان".

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