وفاة 33 شخصا بفيروس كورونا في العراق

2021/04/17 | 18:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية ، اليوم السبت، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق....

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