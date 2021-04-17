2021/04/17 | 19:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أمهلت الخارجية الروسية، السبت، القنصل الأوكراني في سان بطرسبرغ حتى الخميس المقبل لمغادرة روسيا، وذلك بعد احتجازه على خلفية تلقيه "معلومات سرية"، فيما استدعت القائم بأعمال السفير الأوكراني بروسيا.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي، إنه تم احتجاز القنصل الأوكراني في سانت بطرسبرغ، ألكسندر سوسونيوك، الجمعة، "خلال اجتماع مع أحد الروس، حيث تلقى معلومات ذات طبيعة سرية واردة في قواعد بيانات وكالات إنفاذ القانون وجهاز الأمن الفدرالي"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي في بيان "هذا النشاط غير متوافق مع وضع موظف دبلوماسي ومناهض للاتحاد الروسي.



سيتم التعامل مع الدبلوماسي الأجنبي وفق القانون الدولي"، بحسب رويترز.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن أمرا صدر للدبلوماسي الأوكراني بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة اعتبارا من 19 أبريل.

وأوضح الناطق باسم الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، أن سوسونيوك أُطلق سراحه من الحجز ويتواجد على أرض دبلوماسية أوكرانية.

وحول احتجاز سوسونيوك قالت وزارة الخارجية الأوكرانية "سيتخذ الجانب الأوكراني قرارا سريعا حول طريقة الرد على هذا الاستفزاز"، وفق ما نقلت سكاي نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تطرد قنصلا أوكرانيا بسبب معلومات سرية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تطرد قنصلا أوكرانيا بسبب معلومات سرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).