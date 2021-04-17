أمام الكاميرات.. القبض على امرأة عارية الصدر خلال جنازة الأمير فيليب

2021/04/17 | 19:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الشرطة القبض على امرأة عارية الصدر بعد قيامها بالاحتجاج بصوت عال خلال مراسم تشييع جثمان الأمير فيليب في لندن.

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