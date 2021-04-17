جامعة البصرة.. مناقشة اطروحة صور المرأة في ادب سناء الشعلان السردي

2021/04/17 | 19:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش الباحث العراقيّ "علي خالد حامد" في قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم الإنسانيّة/ جامعة البصرة/العراق أطروحته الدّكتوراه استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الفلسفة في اللّغة العربيّة وآدابها، وقد حملت الأطروحة عنوان "صورة المرأة في أدب سناء الشّعلان السّرديّ" حول المنجز السّرديّ المنشور للأديبة الأردنية د.سناء الشّعلان.

أشرف على الباحث في أطروحته هذه الدكتورة نجوى محمّد جمعة من جامعة البصرة، في حين تكوّنتْ لجنة المناقشة من كل من: د.



نجوى محمد جمعة من جامعة البصرة/ عضواً ومشرفاً، ود.



سواديّ فرج مكلف من جامعة البصرة/ رئيساً، ود.



كاظم فاخر حاجم من جامعة ذي قار عضواً، ود.



محمد قاسم نعمة من جامعة البصرة عضواً، ود.



علي هاشم طلاب من جامعة المثنى عضواً، ود.



علي عبد رمضان من جامعة البصرة عضواً.

تكوّنت الأطروحة من مقدّمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة؛ وقد حمل التّمهيد عنوان (المرأة في السّرد العربيّ)، في حين أنّ الفصل الأول المعنون بـ(تمثّلات المرأة)، فقد اشتمل توطئة ومبحثين؛ الأوّل منهما بعنوان (المرأة بين الاستلاب والتّمرّد) وانعقدت تحته العناوين التّالية: المرأة المستلبة، والمرأة المستلبة بفعل القمع الاجتماعيّ، والمرأة المستلبة بفعل القمع السّياسيّ، والمرأة المتمرّدة، والتّمرّد الاجتماعيّ، والتّمرّد السّياسيّ.



أمّا المبحث الثّاني فحمل عنوان (المرأة بين التّعلّم والجهل)، واحتوى على العناوين التّالية: المرأة المتعلّمة والمرأة الجاهلة.

وحمل الفصل الثّاني عنوان (علاقة المرأة بالآخر)، واحتوى على مبحثين؛ المبحث الأوّل بعنوان (علاقة المرأة بالآخر القريب)، واحتوى على العناوين التّالية: علاقة المرأة بالزّوج، علاقة المرأة بأبيها، وعلاقة المرأة بأخوتها، أمّا المبحث الّثاني (علاقة المرأة بالآخر البعيد) فاحتوى على العناوين: العلاقة البريئة والعلاقة المشوّهة.

في حين أنّ الفصل الثّالث حمل عنوان (قضايا المرأة)، واحتوى على توطئة و مبحثين؛ المبحث الأوّل بعنوان (القضايا الاجتماعيّة)، واحتوى على العناوين التّالية: عمل المرأة، وزواج المرأة، أمّا المبحث الّثاني فانعقد بعنوان (القضايا النّضاليّة).

وختم الباحث أطروحته بجملة من النّتائج التي توقّف عندها في الطّرح والشّرح والاستدلال والتّحليل.

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