التحالف الدولي يقدم أسلاكا شائكة وموانعا سلكية لتأمين الحدود العراقية

2021/04/17 | 19:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انور نيوز/ بغداد أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، مساهمة قوات التحالف الدولي في تأمين الحدود العراقية.وقالت القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قوات التحالف الدولي قدمت عددا من المواد التي تساهم في عملية ضبط الحدود وبالأخص الحدود العراقية السورية”.وبينت، أن “قوات التحالف منحت أسلاك شائكة وموانع سلكية تعتبر هذه …

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