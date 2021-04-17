النصر يكشف عن “اتفاق مسبق” بين الكاظمي والكتل السياسية بشأن الموازنة

2021/04/17 | 19:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشف ائتلاف النصر، اليوم السبت، عن اتفاق بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والكتل السياسية، سبق التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.وقال عضو الائتلاف، حسن […]

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