2021/04/17 | 19:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، اليوم السبت، أن الوزارة ستطلق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتقديم للشمول براتب الحماية الاجتماعية.وقال الركابي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “الوزارة اكملت التحضيرات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العمل: إطلاق استمارة التقديم الإلكترونية للشمول براتب الحماية الاجتماعية قريباً المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل: إطلاق استمارة التقديم الإلكترونية للشمول براتب الحماية الاجتماعية قريباً) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل: إطلاق استمارة التقديم الإلكترونية للشمول براتب الحماية الاجتماعية قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).