مفاوضات فيينا حول النووي الإيراني تسجل “تقدما” رغم تواصل “الخلافات”

2021/04/17 | 19:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة نشرها وفد الاتحاد الأوروبي في فيينا بتاريخ 17 نيسان/ابريل 2021 تظهر ممثلي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني © وفد الاتحاد الأوروبي في فيينا/ا ف ب Handout فيينا (أ ف ب) – شهدت المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في فيينا “تقدما” رغم تواصل “الخلافات”، وفق ما أفاد السبت مشاركون فيها، وذلك غداة […]

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