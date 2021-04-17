بعد تحولها الى استشارية.. الفتح يحدد موقفه بشأن إخراج القوات الأجنبية من العراق

2021/04/17 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، اليوم السبت، (17 نيسان، 2021) أنه، لن تكون هنالك مطالبات بإخراج قوات التحالف من العراق، إذا كانت هذه القوات استشارية وتدريبية فقط.وقال الفتلاوي في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "قرار مجلس النواب القاضي بإخراج جميع القوات الأجنبية من العراق كان واضحاً"، مشيراً إلى أنه "في حال تحولت هذه القوات إلى استشارية وتدريبية، بالمعنى الحقيقي، وبالتنسيق مع الحكومة العراقية، لغرض التبادل الاستخباري والاستشاري فلا ضير من وجود هذه القوات".وأضاف، أن "العراق مستعد للتعاون والإنفتاح مع جميع دول العالم، في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة ونشاط تنظيم داعش"، مؤكداً، أن "التنسيق الدولي سيخدم البلاد في القضاء على الجماعات الإرهابية وفرض القانون".وتابع الفتلاوي، "نرفض بشكل قاطع وجود جميع القوات الأجنبية التي تمارس مهاماً عسكرية في العراق، بما فيها القوات الأمريكية والتركية".

وأعلن مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، الأربعاء الماضي، عن اتفاق العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية على تغيير مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي إلى "استشارية وتدريبية".

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