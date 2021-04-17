2021/04/17 | 19:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق التحالف الامريكي ، اليوم السبت، على تكرار استهداف قوافل الدعم اللوجستي في مناطق متفرقة من العراق....

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