2021/04/17 | 19:29 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة يعاود التحضيرات والإصابة تبعد رافائيل عن البطولة جدة / الدائرة الإعلامية عاودَ فريقُ نادي الشرطة تدريباته اليومية بعد يومٍ واحد من خسارتهِ أمام الدحيل القطري بهدفين مقابل لا شيء في مستهل مشواره الآسيوي، تحضيرا لمواجهة فريق الاستقلال الإيراني في الساعة الحادية عشرة والربع من مساء يوم الأحد المقبل .وانضوى جميع اللاعبين في الوحدة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدرب الشرطة (الكسندر اليتش) يطالب لاعبيه بنسيان مباراة الدحيل first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب الشرطة (الكسندر اليتش) يطالب لاعبيه بنسيان مباراة الدحيل) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب الشرطة (الكسندر اليتش) يطالب لاعبيه بنسيان مباراة الدحيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).