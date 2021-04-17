الأمير فيليب يوارى الثرى في المقبرة الملكية

2021/04/17 | 19:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وُري الأمير فيليب، السبت، الثرى في القبو الملكي في كنيسة سانت جورج إلى جانب رفات 24 من أفراد العائلة المالكة، بينهم ثلاثة من ملوك إنجلترا.لكن من المرجح ألا يكون هذا مثواه الدائم.

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