ساعات على انطلاق الدوام الحضوري في المدارس.. وتحركات نيابية “رافضة” تستبق انطلاق الدوام

2021/04/17 | 19:38 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

دعت البرلمانية، انتصار الموسوي، وزارة التربية للتريث بقرار الدوام الحضوري للطلاب لحين انخفاض اعداد الاصابات بفيروس كورونا ومراعاة لشهر رمضان، فيما بينت ان هناك تحرك نيابي ومن لجنة التربية لإعادة النظر بالقرار.

وقالت الموسوي ان الفترة الماضية كان التعليم الكترونياً وان الطالب الان غير مستعدين للحضور والجلوس والانتظام بالدوام، حسب قولها، مضيفة انه يجب ان تكون هناك دراسة للقرار بهدف ان يتهيء الطالب ويتحضر للدوام في المدراس، كما اعتبرت القرار بالمتسرع لكون التعليم الالكتروني عندما اتخذ شكل صدمة للطالب والان عودة التعليم الحضوري ايضا سيشكل صدمة للطالب.



وفق قولها.

وبينت انهم يفضلون الاستمرار بالتعليم الالكتروني لحين التقليل من عدد الاصابات بفيروس كورونا

وكانت وزارة التربية حددت يوم غد الأحد أول أيام الدوام الحضوري للمراحل الدراسية التي تم تحديدها بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، فيما وجه وزير التربية علي الدليمي المديرية العامة للمناهج بضرورة استكمال خطوات تحويل المناهج من الورقية إلى رقمية تفاعلية كخطوة أولى ليتم بعدها استكمال باقي الخطوات وتعميمها على بقية مدارس البلاد كافة.

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