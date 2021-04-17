الكاظمي بين مسار الإصلاح الاقتصادي وتوازن العلاقات الخارجية

2021/04/17 | 19:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترتبط الإصلاحات في العراق بحملة ضد الفساد، كانت هذه واحدة من أكثر القضايا حساسية التي تواجه الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003.



مكافحة الفساد هي الآن أولوية قصوى لحكومة مصطفى الكاظمي وجزء مهم من برنامج الإصلاح المالي.



جاء الكاظمي إلى السلطة نتيجة احتجاجات أكتوبر 2019.



وركز برنامجه للإصلاح المالي، الذي وافق عليه مجلس النواب، على محاربة الفساد، في ظل الازمة الأكبر وهي أزمة الرواتب؛ ففي حلول الربع الاخير من عام ٢٠٢٠ كانت التوقعات تشير الى أن الاقتصاد العراق يتجه نحو انهيار اقتصادي محتوم، مع استمرار انخفاض الايرادات التي وصلت الى حد تعثر دفع الرواتب في مواعيدها، مما أثار المخاوف لدى المواطن العراقي.وبتاريخ 16 – 04 -2020 رصد جديد إنجازات مهمة لحكومة الكاظمي على الصعيد السياسي والاقتصادي والدبلوماسي وسنسلط الضوء على أبرزها هو الجانب الاقتصادي لما له مساس بحياة المواطن العراقي ونهج ومسار البلد وانعكاسه على السياسات الخارجية.ففي قطاع الطاقة تم رصد إنجازات في وزارة الكهرباء اعمال صيانة في بغداد- الكرخ وصيانة الشبكة الكهربائية في محافظتي ديالى والانبار، والوحدات الانتاجية في محطة كهرباء الموصل الغازية بالإضافة الى تسليم موقع محطة غرب الموصل الى شركة سيمنس الألمانية تمهيدًا لتأهيلها.-أعلنت الكهرباء عن تفاصيل جولة التراخيص الأولى للطاقة الشمسية بخمس محافظات، مشيرةً إلى عقد اتفاق شبه مبدئي مع شركة فرنسية لإنشاء محطة بطاقة 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية.– كشفت وزارة النفط عن القاء القبض على شبكات لتهريب النفط العر اقي.وكشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لمصطفى الكاظمي معلومات صادمة ، مفادها، أنَّ من بين 173 شركة عامة أو مملوكة للدولة لا يوجد منها سوى 28 ٪ تعمل وتحقق الربح, والباقي 72 % تعد شركات خاسرة، مشيرا إلى وجود قرابة 400 ألف عامل في تلك الشركات يتلقون منحا شهرية بشكل مرتبات دون أداء أعمال منتجة.إنَّه “منذ عام 2003 تعرض نشاط الانتاج للقطاع الحكومي إلى التوقف والإهمال، فمن بين 173 شركة عامة أو مملوكة للدولة، لم تجد ما يعمل منها فعلياً في الوقت الحاضر ويحقق الربح سوى 28 ٪، بينما الـ72 % الباقية هي خاسرة”، كاشفاً أنَّ “أكثر من 20 ٪ من تلك الشركات أزيلت من الوجود بسبب العمليات الحربية التي جرت في حرب الخليج الثانية وأدت إلى زوال النظام السابق”.الشركات العامة الرابحة هي التي ترتبط بالنشاط الريعي لقطاع النفط والتي تتمتع بمزايا شبه احتكارية في الحصول على المواد الأولية وتسويق المنتج والأسعار، بما يجعلها رابحة وهي عمليات ربحية يحيطها الكثير من الدعم”، مبيناً أنَّ “هناك قرابة 400 ألف عامل يتلقون منحا شهرية بشكل مرتبات دون أداء أعمال منتجة منذ ثمانية عشر عاماً”.



استنزاف موارد الدولة واستغلال العمال دون عمل حقيقي منتج مسؤولية من قام بهذا التخطيط لأفشال المشاريع في حين البلد بحاجة الى ترشيد واقتصاد وتنمية وتاهيل لجميع المشاريع .

مما جعل حكومة الكاظمي تشدد على المشاريع الاقتصادية المتعثرة والتشريعات القانونية المعطلة والفساد ، والحرمان والبطالة والفقر خلال الحكومات المتعاقبة فقط الكثير من الوعود.

اما فيما يخض ميناء الفاو الكبير فقد اخذ اهتماما كبيرا من قبل الكاظمي ؛ لما له مكانة اقتصادية كبيرة على مستوى العراق والمنطقة، فمنذ 2010 الحكومة العراقية كانت قد طرحت المشروع ووضعت حجر الأساس في أبريل نيسان من ذلك العام، وقد قدرت تكلفة المشروع بـ 4.4 مليارات يورو، وقامت الحكومة العراقية في حينها بتمويل المراحل الأولى للمشروع على أن يتم تأسيس شركة محلية قابضة، واستلمت شركة دايو الكورية الجنوبية إنشاء كاسر الأمواج الغربي في موقع الميناء، فيما قامت شركة أرشيرودون اليونانية بإنشاء كاسر الأمواج الشرقي، وبعدها من المقرر المباشرة بحفر حوض الميناء وتعميق القناة الملاحية للميناء، ولكنه واجه العديد من المشاكل المالية التي أعاقت إكماله وأدت إلى توقف العمل، واليوم يعاد الى الحياة هذا المشروع الحيوي.حيث شدد الكاظمي خلال الزيارة على أهمية ميناء الفاو الكبير.



يُحدث مشروع الفاو الكبير نقلة نوعية ويحقق الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للبلد، عبر تحريك عجلة الملاحة البحرية وستكون المدينة الصناعية في منطقة الفاو الأولى في الشرق الأوسط.ميناء الفاو الكبير، يقع في منطقة اسمها الفاو أو شبه جزيرة الفاو جنوبي محافظة البصرة عند مصب شط العرب في الخليج العربي، ويعد ميناء الفاو الكبير والذي من المنتظر أن يصبح من أكبر الموانئ في العالم وأكبر ميناء في الشرق الأوسط، وسيحول الفاو إلى مدينة عالمية تجارية اقتصادية ضخمة، ويسهم في خلق فرص عمل كثيرة، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد العاملين في بناء الميناء نحو 300 ألف عامل.ومن المتوقع أن يكون للمشروع مردودات مالية كبيرة للعراق من خلال نقل وإيصال البضائع والنفط بشكل أسرع من أي وقت مضى، كما ستبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 99 مليون طن سنويًا، ويهدف فضلاً عن تنشيط قطاع النقل في العراق إلى تنويع طرق الاستيراد والتصدير، وتوقع اقتصاديون أن يحقق الميناء للعراق منافع تقدر بنحو 15 مليار دينار شهريًا عند اكتمال المشروع وعمله بطاقته القصوى.ومن المقرر إنشاء خط سكة حديد يربط منطقة الخليج عبر الأراضي العراقية بشمال أوروبا من خلال تركيا، و هذان ما يضفيان عليه أهمية عالمية على مستوى التجارة العالمية.كما سيتم بناء مخازن للحبوب وأبراج وساحبات هوائية وأحزمة ناقلة عدد 2 و22 رافعة نمطية بطاقات مختلفة، ومهابط للطائرات، وفتح طرق دولية وإقامة معامل لمعالجة المياه ومحطات للوقود.كما يعد المشروع حلقة وصل بين دول الخليج العربي التي تعتبر مستهلكًا رئيساً للبضائع الأجنبية، كما تعد حلقة وصل مع تركيا التي تعتبر مستهلكًا رئيساً للنفط، وفي نفس الوقت المصدر الرئيس للبضائع، لذا من المتوقع أن تصبح منطقة الفاو حلقة وصل تربط العديد من الأطراف مع بعضها، ميناء الفاو من المتوقع أن يصبح من أكبر الموانئ في العالم وأكبر ميناء في الشرق الأوسط، وسيحول الفاو إلى مدينة عالمية تجارية اقتصادية ضخمة، ويسهم في خلق فرص عمل كثيرة.هذا ما نشر مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية بمقال ذات صلة وبالتفاصيل على أهمية المشروع على المستوى المحلي والعالمي،واليوم حكومة الكاظمي تعيد الحياة للمشروع الاستراتيجي الذي طالما راهنوا على إفشاله ونشروا إشاعات عدة لإحباط الشعب، ولكن المشروع ينطلق اليوم رسميا ، حيث مسيرة اعمار وإصلاح اقتصادي يشهدها مشروح حيوي لمنطقة حيوية بمواردها وجرافتيها .في السياق بتاريخ 12/07/2020 في ما يخص المعابر الحدودية معبر منديلي الحدودي ، الكاظمي اطلق حملة ضد الفساد على حدود البلاد ، قائلا إن ملايين الدولارات تضيع بسبب عدم فرض ضرائب على البضائع المستوردة بشكل صحيح.



وإن حدود العراق أصبحت “مرتعا للفاسدين”.العلاقات الدبلوماسيةحيث قام بزيارة تعد الاولى رسميا إلى المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات، مواصلا جهود الحكومة العراقية في تعزيز رؤيتها في سياساتها الخارجية القائمة على الانفتاح والتوازن، وتناولت جوانب بالغة الأهمية ليس للعراق فقط بل للمنطقة برمتها وذلك من شأنه ان يعمق أواصر الصداقة والتقارب، ويكرس الصور الإيجابية المتبادلة فيما بينها، على نحو يدعم أجواء السلام والتفاهم والحوار.عكسـت الزيارة توجه العراق في انتهاج سـياسـة خارجية وفق دبلوماسـية اقتصـادية تدير بها علاقاتها الخارجية، بعيد عن سياسية المحاور ولغة العنف والحروب.أكـد أن التعاون بين البلدين مهم جدا لاستقرار المنطقة وتنميتها وتحقيق المصـالح “لمشـتركة، حيث وقع العراق خمس اتفـاقيـات مشـــــتركـة مع الســـــعوديـة في مجالات اقتصادية وتنموية وثقافية لتعزيز التكامل الاقتصادي وتنمية الاستثمارات بين البلدين.يسـعى العراق لزيادة المنافذ الحدودية بين البلدين بالإضـافة إلى المنفذ الحالي الرسـمي منفذ عرعر الـذي افتتح في تشرـــــين الثـاني العـام المـاضي الـذي أســـــهم في زيـادة حركـة التجـارة بين البلدين، واليوم تســـــتعـد محـافظـة المثنى لفتح منفـذ الجميمـة الحـدودي مع الســـــعوديـة، ويعـد طريق المثنى الشريان الأهم لتدفق البضـائع الاقتصـادية من الرياض نحو بغداد كونه الأقرب للموانئ السعودية على البحر الأحمر، وان فتح منفذ الجميمة ســينشــط الحركة الاقتصـادية في عموم البلاد، ويختصرـ الطريق البري بين المملكة والخليج، وتركيا، والدول الآسيوية، ليكون بذلك طريقا حيوياً .اما الزيارة الى تركيا ايران حيث اكدت على خط البصرة – الشلامجة السككي، يعد مشروعاً اقتصاديا وتجارياً بامتياز، ويصبّ في تعزيز وزيادة قنوات الاتصال بين البلدين، واكد الكاظمي على ملفات امنية واقتصادية مشتركة وفرص الاستثمار ، والاهمية الكبرى حق حصة العراق المائية العادلة ضمن الاتفاقيات العالمية، ملف المياه يبقى حاضرا في الذهنية العراقية، والاهم هو موضوع سد أليسو التركي الذي من الممكن أن يؤثر بشكل رئيس في موارد مياه نهر دجلة، وهذا سينعكس سلبا على الثروة المائية العراقية.هذه التحركات التي استثمرت المعطيات الإقليمية المتوفرة والانتفاع مما يملكه العراق من عمق حضاري وجغرافي ليكون قلب الوطن العربي وجسر تواصل بين شعوب المنطقة وليس محطة صراع للقوى المتناحرة.ختاما ينتظر الشعب العراقي اجراء إصلاحات على جميع المستويات للحصول على نتائج ملموسة اكثر اتساعا على جميع القطاعات ، ومن الواجب إسناد الحكومة في استمرارها غير المسبوق في محاربة الفساد ، والعمل معا من اجل تعزيز الاصلاحات ليأخذ العراق دوره ومكانه وسيادته داخليا وخارجيا في المنطقة والعالم.

وحدة الدراسات الاقتصادية

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية

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