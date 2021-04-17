اللجنة المالية: لا نستبعد استجواب علي علاوي

2021/04/17 | 19:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب شيروان ميزرا عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب، يوم السبت، ان قرار فرض ضريبة الدخل، لا يصب لمصلحة المواطنين، دون ان يستبعد لجوء المجلس الى استجواب وزير المالية.

وكانت وزارة المالية الاتحادية قد اصدرت الجمعة، توضيحا بشأن الاستقطاع الضريبي، جاء فيه، ان الكتاب الذي يحمل توقيع الوزير علاوي بشأن الاستقطاع الضريبي جاء تطبيقاً لأحكام المادة 34 فقرة(ج)من قانون الموازنة، مشيرة الى ان الاستقطاع الضريبي المقترح لا يشمل الطبقات الدنيا ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه

واوضح النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية لـPUKmeida: ان فرض الضريبة اجراء خاطىء، ولا يصب لمصلحة المواطنين دون ان يستبعد لجوء مجلس النواب الى استجواب وزير المالية.

واضاف: ان بعض الكتل النيابية تسعى الى استجواب وزير المالية على خلفية قراره الذي يلاقي الرفض والامتعاض من جميع الاطراف، مؤكدا انه ليس هناك اي نص في قانون الموازنة يسمح للحكومة باستقطاع رواتب الموظفين تحت اسم ضريبة الدخل.

وكان النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، قد أكد في وقت سابق أن المادة 34 ليس لها علاقة باستقطاع رواتب الموظفين بأي شكل من الأشكال وأن كتاب المالية استدلال في غير محله واستقطاع للنص التشريعي.

PUKmedia خاص

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