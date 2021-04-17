التحالف الدولي يوضح اعتقادا خاطئا بشأن مهاجمة القوافل

2021/04/17 | 19:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أوضح التحالف الدولي، السبت، ان الاستهدافات المتكررة للارتال من قبل داعش او العصابات الخارجة عن القانون انما هي تهاجم قوافل لوجستية عراقية وليست أميركية.

وقال التحالف في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (17 نيسان 2021)، إن "هناك اعتقاد خاطئ بأن داعش او العصابات الخارجة عن القانون تهاجم القوافل الأمريكية التي تنقل الإمدادات إلى القواعد الأمريكية في العراق، وهذا غير صحيح".

واضاف البيان، ان "هذه العصابات الخارجة عن القانون تهاجم القوافل اللوجستية العراقية المتعاقدة مع مجموعة من المدنيين العراقيين".

N.A

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