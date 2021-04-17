الصحة تكشف لـNRT نسبة الحماية التي توفرها لقاحات كورونا

2021/04/17 | 19:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت وزارة الصحة، السبت، ان لقاح كورونا بغض النظر عن نوعه يعطي مناعة على المدى المنظور ويحمي من الإصابة بنسبة 70%، ويمنع الوصول إلى مرحلة المضاعفات بنسبة 100%.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في حديث لـ NRT عربية اليوم، (17 نيسان 2021)، إنه "من منظور حماية المجتمع وحماية الآخرين كان هناك توجيه بأخذ اللقاح بالنسبة للمسافرين أو العاملين في المؤسسات التي يكون فيها ازدحامات يومية، حيث يكون الشخص فيها أكثر عرضة للإصابة وهذا لظروف خاصة متعلقة بالحفاظ على الصحة العامة وليس من مبدأ الاجبار".

وفيما يخص المناعة، أوضح البدر، أنه "لاتتوفر لدينا بيانات دقيقة حول المناعة التي تتولد عن أخذ اللقاحات الا انه من المؤكد في الوقت الحالي ان لقاح كورونا بغض النظر عن نوعه يعطي مناعة على المدى المنظور ويحمي من الإصابة بنسبة 70% وعدم الوصول إلى مرحلة المضاعفات بنسبة 100%، لكن الابحاث مستمرة ولربما لايحتاج الشخص إلى جرعات أخرى أو قد يعطى جرعة منشطة فقط وقد تكون في حالات معينة".

وأشار إلى أن "العراق يعتمد على اللقاحات الرصينة ولا يعنيه التراشق التجاري للشركات المنتجة انما يعتمد على اللقاحات التي أثبتت نجاحا وتم تسجيلها لدى منظمة الصحة العالمية"، مبينا أنه "في حال الظروف الاعتيادية كان المختصون سيستغرقون وقت أكبر لتحديد اللقاح الا ان الضغط العالمي بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية دفع باتجاه ظهور اللقاح بهذا الوقت الذي يعد قياسي، وهذا هو معنى الادخال الطارئ للقاحات".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن "الأحاديث التي يتم تداولها حول موضوع الحجر بعد اللقاح ما هي الا خرافة ولا أساس لها من الصحة العلمية، وجميع اللقاحات تشترك بموضوع الالم في مكان الحقن واحمرار وقشعريرة وارتفاع في درجات الحرارة تستغرق من ساعات إلى يوم وتلك الأعراض متباينة من شخص لآخر فالبعض لم يسجل لديهم أي اعراض جانبية، وفي حال كانت هناك أعراض شديدة يمكن أن ينتهي الموضوع باخذ البندول أو كمادات في مكان الحقن ولا يحتاج الشخص الذي يأخذ اللقاح إلى أي إجراء صحي آخر".

A.A

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