بالوثيقة.. محافظ ذي قار يقرر سحب صلاحيات نائبيه ومعاونيه ومستشاريه

2021/04/17 | 19:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قارأصدر محافظة ذي قار الجديد، أحمد الخفاجي، قراراً بسحب الصلاحيات من نائبيه ومعاونيه، ومستشاريه.في ما يلي نص الوثيقة:

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