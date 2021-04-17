الركابي يعلن اطلاق استمارة التقديم الإلكترونية للشمول براتب الحماية الاجتماعية

2021/04/17 | 19:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، السبت، أن الوزارة ستطلق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتقديم للشمول براتب الحماية الاجتماعية "قريباً".

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