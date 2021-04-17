أكثر من ثلاثة ملايين وفاة جراء كورونا في العالم وسباق التلقيح يتواصل

2021/04/17 | 19:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امرأة من السكان الأصليين تتلقح لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا في مركز تلقيح في بلدة نويدو كولونيا في ولاية خاليسكو في المكسيك بتاريخ 16 نيسان/أبريل 2021 © ا ف ب أوليسيس رويس باريس (أ ف ب) – توفي أكثر من ثلاثة ملايين شخص في العالم جراء كوفيد-19 منذ ظهور فيروس كورونا في أواخر […]

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