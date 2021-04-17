إيران تعلن التوصل لاتفاق جديد مع المفاوضين بفيينا

2021/04/17 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين ونائب وزير الخارجية عباس عراقجي اليوم السبت، التوصل لاتفاق جديد بين إيران والدول الموقعة على الاتفاق النووي في مفاوضات فيينا، وإمكانية بدء الأطراف العمل على نص مشترك.وأوضح عراقجي عقب المفاوضات التي جرت مساء اليوم في فيينا أنه "يبدو أنه يتم التوصل لاتفاق جديد وأن الهدف النهائي مشترك بين جميع الأطراف والطريق المتبع معروف"، وفقاً للموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية.وذكر عراقجي "نعتقد أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة يمكن فيها للأطراف بدء العمل على نص مشترك، يمكن البدء في صياغة الاتفاق في مجالات توجد فيها نقاط مشتركة"، موضحاً أن الطريق الذي سيتبع لن يكون سهلاً حيث توجد خلافات حادة يجب تقليلها خلال المفاوضات المقبلة.وعقب انسحاب بلاده من الاتفاق في مايو(آيار) من عام 2018، فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (2017-2021) عقوبات جديدة على إيران التي ردت بعدم الوفاء بمعظم التزاماتها.ويرغب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في العودة إلى الاتفاق، لكنه يطالب قبل رفع العقوبات بوفاء إيران بجميع التزامات الاتفاق، وهو ما ترفضه طهران وتطالب واشنطن برفع العقوبات أولاً.وبهدف إنقاذ الاتفاق، بدأت إيران ووفود باقي الدول الست الباقية في الاتفاق وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا منذ أسبوعين جولة مفاوضات تحضرها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.وتشهد المفاوضات أوقاتاً حرجة للغاية عقب إعلان إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60%، في معدل قريب للغاية من المعدل الضروري البالغ 90% لصنع قنبلة نووية وهو ما يسعى الاتفاق النووي لتفاديه

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