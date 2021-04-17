2021/04/17 | 20:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن النيابية تطالب بتنسيق امني مع البيشمركة للقضاء على "عصابات الصواريخ" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/17 | 20:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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