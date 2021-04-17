وزير العمل يعلن قرب إطلاق التقديم على رواتب الحماية الاجتماعية

2021/04/17 | 20:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، ان الوزارة ستطلق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتقديم للشمول براتب الحماية الاجتماعية قريبا جدا”.وذكر بيان لوزارة العمل تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن” الوزير أكد خلال ترؤسه اجتماعا لهيئة الحماية الاجتماعية ، إكتمال التحضيرات الخاصة بفتح الاستمارة الالكترونية وهي في طور استكمال الاستعدادات الاخرى الخاصة …

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