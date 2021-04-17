2021/04/17 | 20:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي ان الوزارة ستطلق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتقديم للشمول براتب الحماية الاجتماعية قريبا جدا بعد استكمال المتطلبات الخاصة باطلاق الشمول.

وقال الوزير خلال ترؤسه اجتماعا لهيئة الحماية الاجتماعية بحضور رئيس الهيئة هدى سجاد والملاك المتقدم للهيئة يوم السبت الموافق 17-4-2021 ان الوزارة اكملت التحضيرات الخاصة بفتح الاستمارة الالكترونية وهي في طور استكمال الاستعدادات الاخرى الخاصة بالبحث الاجتماعي والدعم اللوجستي لعملية الشمول، لافتا الى ان الوزارة ستفتح باب الشمول براتب الحماية على ضوء التخصيصات المرصودة لهيئة الحماية الاجتماعية في موازنة 2021.



وكذلك احتساب مبلغ الارتفاع بسقف الاعانة الاجتماعية لكافة المستفيدين في ضوء تمويل وزارة المالية للهيئة حيث ستخاطب الوزارة غدا وزارة المالية بكتاب رسمي لتمويل صندوق الحماية بالمبالغ اللازمة مع الزيادة بسقف الاعانة ولكل اشهر السنة وفقا للتخصيص المصادق عليه واستجابة وزارة المالية لطلب الوزارة.

واوضح ان الوزارة وضعت الية واضحة ودقيقة للتقديم على الشمول بالحماية الاجتماعية لتلافي الاخطاء السابقة التي حصلت اثناء التقديم للشمول في عام 2016، مشيرا الى ان الوزارة حسمت بحدود 43 الف اسرة ممن تقدمت للشمول في 2016 وتم شمولها براتب الحماية الاجتماعية.

كما تمت مناقشة الاستعدادات وامكانية توفير الدعم اللوجستي للباحثين الاجتماعيين لتسهيل مهمة بحث الاسر المتقدمة للشمول وادخال بياناتها الكترونيا ومقاطعتها قبل ارسالها الى وزارة التخطيط لفرز المستحقين منهم.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرب انطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة برواتب الحماية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرب انطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة برواتب الحماية الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).