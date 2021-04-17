2021/04/17 | 20:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خيم التعادل السلبي من دون اهداف على لقاء القوة الجوية وباختاكور الاوزبكي ضمن منافسات دوري ابطال اسيا بكرة القدم.

واقيمت المباراة على ملعب الشارقة لحساب مواجهات الاسبوع الثامن والعشرين من المسابقة.

ولم ينجح الفريقان في هز الشباك، لتنتهي كما بدأت سلبية من دون اهداف.

وبهذا التعادل اصبح رصيد الصقور نقطة واحدة في المركز الرابع، فيما اصبح رصيد باختاكور نقطتين في المركز الثاني.

التالي

منذ 4 ساعات

ميلان يسعى لتدعيم خط هجومه في “الميركاتو الصيفي”

منذ 21 ساعة

السماوة يعمق جراح الطلبة في ممتاز الكرة

منذ يوم واحد

التعادل الايجابي يفرض كلمته على لقاء الديوانية والحدود

منذ يوم واحد

“فيفا” يعلن تصنيف المنتخبات المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ يوم واحد

ريال مدريد يتفق مع بنزيما على تمديد عقده

منذ يومين

هيرتا برلين يدخل العزل بسبب حالات كورونا

منذ يومين

الصحف الإسبانية تحتفي بتأهل ريال مدريد

منذ 4 أيام

الزوراء يطيح بالصناعات الكهربائية ضمن ممتاز الكرة

منذ 4 أيام

بيريز رئيساً لريال مدريد حتى 2025

منذ 4 أيام

توخيل: سأتوج بالألقاب مع تشيلسي قريباً

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعادل السلبي يخيم على لقاء الصقور وباختاكور في دوري ابطال اسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعادل السلبي يخيم على لقاء الصقور وباختاكور في دوري ابطال اسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).