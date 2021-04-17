رزكار عقراوي والدوران في مرحلة -المكارثية-! - توما حميد

2021/04/17 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توما_حميد لقد نشر الرفيق رزكار عقراوي مقطعا هو جزء من مقال قديم حول "الأحزاب اليسارية وحق الأعضاء في التعبير العلني عن الاختلاف الفكري والسياسي" بدون اي قيد او شرط، كاي نادي ثقافي او ادبي او تجمع رياضي او غيره! وبخلاف ذلك فهو دليل "شمولية"، "قمعية" و"غير ديمقراطية عفا عليها الزمن" وقصده زمن التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي....



ونشر عدد من الردود ارتباطا بالامر.



وددت ان أرد على جزء منها، رغم أنى قد رديت قبل سن ......





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