العمل توضح بشأن التقديم للشمول براتب الحماية الاجتماعية

2021/04/17 | 20:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، السبت، انها ستطلق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتقديم للشمول براتب الحماية الاجتماعية قريبا.

وقال الركابي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (17 نيسان 2021)، إن "الوزارة اكملت التحضيرات الخاصة بفتح الاستمارة الالكترونية وهي في طور استكمال الاستعدادات الأخرى الخاصة بالبحث الاجتماعي والدعم اللوجستي لعملية الشمول".

واضاف البيان، ان "الوزارة ستفتح باب الشمول براتب الحماية على ضوء التخصيصات المرصودة لهيئة الحماية الاجتماعية في موازنة 2021"، لافتا الى "احتساب مبلغ الارتفاع بسقف الاعانة الاجتماعية لكافة المستفيدين في ضوء تمويل وزارة المالية للهيئة حيث ستخاطب الوزارة غدا وزارة المالية بكتاب رسمي لتمويل صندوق الحماية بالمبالغ اللازمة مع الزيادة بسقف الاعانة ولكل اشهر السنة".



وأوضح، ان "الوزارة وضعت آلية واضحة ودقيقة للتقديم على الشمول بالحماية الاجتماعية لتلافي الأخطاء السابقة التي حصلت اثناء التقديم للشمول في عام 2016".

واشار البيان، الى ان "الوزارة حسمت بحدود 43 الف اسرة ممن تقدمت للشمول في 2016 وتم شمولها براتب الحماية الاجتماعية".

وبين انه "كما تمت مناقشة الاستعدادات وامكانية توفير الدعم اللوجستي للباحثين الاجتماعيين لتسهيل مهمة بحث الأسر المتقدمة للشمول وادخال بياناتها الكترونيا ومقاطعتها قبل إرسالها إلى وزارة التخطيط لفرز المستحقين منهم".

N.A

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