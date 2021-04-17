2021/04/17 | 20:21 - المصدر: عين العراق

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السبت 17 أبريل 2021 | 07:56 مساءً

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إيليتش: الشرطة سيظهر بصورة مغايرة ضد الاستقلال الإيراني

قال مدرب الشرطة العراقي، ألكسندر إيليتش، اليوم السبت، إن مواجهة الاستقلال الإيراني، غدا، في دوري أبطال آسيا، ستمثل تحديا كبيرا بالنسبة لفريقه.



وأضاف إيليتش، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "الشرطة مطالب بالظهور بشكل أفضل من المباراة السابقة، رغم أن منافسنا متميز جدا، ولديه الخبرة المطلوبة في مثل هذه المشاركات".



وأوضح أنه سيجري بعض التغييرات في تشكيلة الفريق، متابعا: "عودة المصابين تعطينا دافعا جيدا، ولدينا تجارب مع الاستقلال، حيث تعادلنا معهم في مناسبتين سابقتين، ونعرف خطوطهم جيدا".



وواصل: "ألمس روحا مختلفة عند اللاعبين، للظهور بشكل مميز في مواجهة الاستقلال..



أجزم بأننا سنقدم أداء أفضل من الذي قدمناه في المباراة السابقة (أمام الدحيل)".

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