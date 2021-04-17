2021/04/17 | 20:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أمهلت الخارجية الروسية، السبت، القنصل الأوكراني في سان بطرسبرغ حتى الخميس المقبل لمغادرة روسيا، وذلك بعد احتجازه على خلفية تلقيه "معلومات سرية"، فيما استدعت القائم بأعمال السفير الأوكراني بروسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على خلفية معلومات "سرية".. موسكو تطرد قنصلاً أوكرانياً ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على خلفية معلومات "سرية".. موسكو تطرد قنصلاً أوكرانياً ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).