الامن النيابية تطالب بتنسيق امني مع البيشمركة للقضاء على “عصابات الصواريخ”

2021/04/17 | 20:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب عضو الامن والدفاع النيابية عن الاتحاد الوطني الكوردستاني هريم آغا، اليوم السبت، بتنسيق امني مشترك بين البيشمركة والقوات الاتحادية للقضاء على عصابات خارجة عن القانون تستهدف أمن الإقليم والأهداف المدنية.وقال آغا، ان “عصابات وجماعات منفلتة تستغل الفراغات الأمنية بين البيشمركة والقوات الاتحادية لشن هجمات ضد مقار التحالف الدولي والاهداف المدنية في الاقليم والمحافظات الأخرى”.وشدد على “إطلاق خطة مشتركة بين القوات الاتحادية والبيشمركة لمنع عصابات وجماعات خارجة عن القانون من تنفيذ مخططات ارهابية تستهدف تمزيق العلاقة وضرب التفاهمات السياسية والامنية بين بغداد واربيل ”.واكد اغا ان “الفراغات الأمنية بين حدود الإقليم ونينوى ومناطق اخرى؛ اصبحت منطلقا ومقرات […]

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