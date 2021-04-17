قصف هاون يستهدف فوجاً للحشد العشائري في كركوك

2021/04/17 | 20:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفاد مصدر أمني، السبت، بتعرض الفوج الرابع في محافظة كركوك إلى هجوم بقذائف الهاون.

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وقال المصدر لـ "ناس" (17 نيسان 2021)، إن "الفوج الرابع في منطقة (البو شهاب) التابعة لمحافظة كركوك، تعرض إلى سقوط 6 قذائف هاون"، دون معرفة حجم الخسائر حتى اللحظة.

وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية بدأت بعمليات بحث عن موقع اطلاق القذائف فضلا عن المتورطين في الهجوم".

ولم يصدر أي بيان رسمي حول طبيعة الحادث والجهة التي تقف وراء الهجوم.

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