دقتها تصل إلى 96 بالمئة.. استخدام الكلاب في المطارات للكشف عن كورونا

2021/04/17 | 20:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقد يكون تدريب الكلاب للوصول إلى هذه النقطة، أمرا خطرا، حيث سيتضمن التدريب وجود هذه الكلاب حول أشخاص مصابين بالفيروس، وفقا للدراسة.

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