جرحى بسقوط قذائف هاون على مقر للحشد في كركوك

2021/04/17 | 20:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بسقوط قذائف هاون على مقر تابع لقوات الحشد الشعبي، في محافظة كركوك.وقال المصدر، إن “ستة قذائف هاون سقطت على مقر تابع لقوات الحشد الشعبي في داقوق بمحافظة كركوك”.وأشار إلى “وقوع ثلاث إصابات من الحشد، جراء القصف”.

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