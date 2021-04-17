2021/04/17 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرهنك محسن لـ (الزمان الرياضي): فريق العاصمة ساعدني على إستعادة مستواي في الممتاز بغداد – محسن التميمي ابدى سرهنك محسن ارتياحه الشديد لوجوده ضمن صفوف فريق نادي امانة بغداد وهو يذود ببسالة عن شباكه في منافسات دوري كرة القدم العراقي الممتاز ، وقال محسن في حديثه ل( الزمان الرياضي ) كان لدي احساس كبير بانني سأستعيد […]

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