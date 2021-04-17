2021/04/17 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى المهمة المستحيلة – سامر الياس سعيد المتابع لمبارياتي سفراء الوطن وهم كلا من فريقي نادي الجوية ونادي الشرطة في مواجهتمها الاولى في خضم بطولة دوري ابطال اسيا سيلمس بان نتيجتهما التي منيا بها وهي الخسارة الاستهلالية في المباراة الاولى لهما لم تكن بالمفاجاة بل كانت متوقعة نظرا للظروف المحيطة بكل فريق و المناخات […]

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