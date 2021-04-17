2021/04/17 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرّب ساوثهامبتون: بلوغ نهائي كأس الإتحاد سينقذ موسمنا زيدان يعود إلى فخ البدايات في ريال مدريد { مدريد- وكالات: بات الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، مجبرًا على قرار مهم في الأسابيع الأخيرة من الموسم الحالي.ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإنه حدث تراجع في مستوى ريال مدريد خلال بدايات الموسم الحالي، لكن تغير الأمر […]

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