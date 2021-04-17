2021/04/17 | 21:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك.. ضحية وجرحى في قصف على مقر أمني (تحديث) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/17 | 21:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك.. ضحية وجرحى في قصف على مقر أمني (تحديث)) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك.. ضحية وجرحى في قصف على مقر أمني (تحديث)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).