إصابة 3 جنود واثنين من الحشد بسقوط 6 قذائف هاون على مقر أمني في كركوك

2021/04/17 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أفاد مصدر امني في محافظة كركوك، اليوم السبت، بإصابة 3 جنود واثنين من الحشد بسقوط 6 قذائف هاون على مقر أمني في كركوك.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "ست قذائف هاون سقطت على مقر الفوج حشد عشائري في قرية البو شهاب التابعة لقضاء داقوق".

واضاف ان "القصف أسفر عن اصابة ثلاثة جنود من الجيش العراقي واثنين من مقاتلي الحشد".

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