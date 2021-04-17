فيديو.. تدمير عجلة مفخخة تابعة لتنظيم داعش في الأنبار

2021/04/17 | 21:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دمّرت مفارز قيادة عمليات الأنبار، السبت، عجلة مفخخة تابعة لتنظيم داعش في صحراء الرطبة غربي المحافظة.

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وقال قائد عمليات الأنبار اللواء ركن ناصر الغنام في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 نيسان 2021)، إنه "بجهود كبيرة لمفارز الفرقة الأولى/اللواء الرابع، اثمرت عن الحصول على معلومات استخبارية تفيد بوجود عجلة بيك اب مفخخة لتنظيم داعش تم إعدادها لاستهداف القوات الأمنية، حيث تم تفخيخها في أحد ملاجئ الطائرات في مطار الطبعات المدمر وغير المشغول، الواقع في صحراء الرطبة".

وأضاف، "سيبقى رجال الجيش الابطال العيون الساهرة لحماية العراق من أي اعتداء إرهابي جبان".

ونشر الغنام مقطعاً مصوراً، يبين اللحظات الأولى لتفجير العجلة داخل الملجأ.

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