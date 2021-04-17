"أيامك أصبحت معدودة".. اعتقال ممرضة بتهمة التخطيط لاغتيال كمالا هاريس

2021/04/17 | 21:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واتهمت نيفيان بتيت فيلبس (39 عاما)، وهي ممرضة وأم من مدينة ميامي في ولاية فلوريدا، بتسجيل وإرسال عدة مقاطع فيديو إلى زوجها، ناقشت فيها قتل نائبة الرئيس، بحسب صحيفة "ميامي هيرالد".

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