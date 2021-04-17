القبض على تاجر وناقل للمواد المخدرة في البصرة

2021/04/17 | 21:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة أعلنت وكالة الاتسخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على تاجر وناقل للمواد المخدرة من احدى دول الجوار في البصرة.وقالت الوكالة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “من خلال تكثيف الجهد الاستخباري وتسخير المصادر لإلقاء القبض على المتسللين ومهربي المواد المخدرة، حيث تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات التحقيقات الاتحادية في …

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