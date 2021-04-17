2021/04/17 | 21:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

تعرض رتل دعم لوجستي لقوات التحالف في العراق، السبت، إلى هجوم على مقربة من قاعدة الإمام علي الجوية في محافظة ذي قار.

وقال ضابط في الشرطة في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "عبوة ناسفة انفجرت على رتل مؤلف من شاحنات وسيارات رباعية الدفع تابعة للتحالف للدولي، بالقرب من سيطرة الشهيد نزار خلف قاعدة الإمام علي الجوية".

وأضاف الضابط مشترطًا عدم كشف هويته، أنّ "التفجير لم يخلف أي أضرار أو خسائر".

وتتعرض أرتال الدعم اللوجستي إلى هجمات شبه يومية على يد فصائل مسلحة موالية للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، فيما تصاعدت مؤخرًا بالتزامن مع سجالات الاتفاق النووي بين الإدارة الأمريكية وإيران.

وقال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في العراق وسوريا تعليقًا على هذا النوع من الهجمات، السبت، إنّ "العصابات الخارجة عن القانون" تستهدف القوافل اللوجيستية التابعة للقوات العراقية.

وذكر المتحدث باسم التحالف، الكولونيل واين ماروتو، في تغريدة أن "هناك اعتقادًا خاطئًا بأن داعش أو العصابات الخارجة عن القانون تهاجم القوافل الأمريكية التي تنقل الإمدادات إلى القواعد الأمريكية في العراق".

وأضاف ماروتو، "هذا ليس صحيحًا، فهذه العصابات الخارجة عن القانون تهاجم القوافل اللوجستية العراقية المتعاقدة مع مجموعة من المدنيين العراقيين"، فيما نشر صورة تظهر شاحنة تحمل عربتان مدرعتان رفع فوقهما العلم العراقي وإلى جانبها عدد من عناصر الأمن.

اقرأ/ي أيضًا:

بعد "تسوية" ليلة الدورة..



الكاظمي أمام خيارات المواجهة أو "التغليس"

أول رشقة بعد "ليلة الكتائب"..



منظومة الدفاع تضع الفصائل أمام خيارين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم جديد للفصائل قرب قاعدة "الإمام علي".. وجنرال أمريكي ينشر صورة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم جديد للفصائل قرب قاعدة "الإمام علي".. وجنرال أمريكي ينشر صورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).