اعداء واصدقاء من نمط اخر !!

2021/04/17 | 21:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.صفاء الوائلي

كل ما كان تقليدياً في عالم الامس تغير

في عالم اليوم...



وتحولت المفاهيم

التقليدية المعروفة الى مفاهيم اكثر

تعقيداً وأبعد مغزى وأشمل حدوداً...



في

المراحل السابقة كانت القوى الكب

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