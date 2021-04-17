من احدى دول الجوار.. الاطاحة بتاجر وناقل مواد مخدرة في البصرة

2021/04/17 | 21:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاتسخبارات التابعة

لوزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض

على تاجر وناقل للمواد المخدرة من احدى

دول الجوار في البصرة.

وقالت الوكالة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "من خلال تكثيف الجهد

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