التربية تكشف عن استعداداتها لبدء الدوام الحضوري غدا

2021/04/17 | 21:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة التربية، السبت، عن استعداداتها لبدء الدوام الحضوري في المدارس المقرر يوم غد الأحد.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق ، إن “الآلية التي اعتمدتها وزارة التربية هي مقترح طرحته على اللجنة العليا للصحة والسلامة، أن يكون الدوام حضوريا ليومين للصفوف الثلاثة الاولى من المرحلة الابتدائية والمراحل المنتهية للسادس الابتدائي والثالث متوسط والسادس […]

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