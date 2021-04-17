إيران تعلن التوصل لإتفاق جديد بشأن النووي

2021/04/17 | 21:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، اليوم السبت، إن حان الوقت لبدء صياغة نص الاتفاق الجديد.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، عن عراقجي، رئيس طاقم المفاوضين الإيرانيين في فيينا، أن هناك اتفاقا جديدا يصاغ حاليا كما يوجد إجماع على الهدف الغائي، والمسار الذي ينبغي المضي عليه، وهو النهج الذي تبلور نوعا ما حاليا.

وتابع عراقجي: نحن اجتمعنا من جديد، اليوم، وبعد مفاوضات استمرت لنحو 3 أيام في إطار اللجنة المشتركة، لكي نعيد الكرّة في دراسة مسار التقدم الحاصل حتى الآن في هذا الخصوص.

وأكد عباس عراقجي أنه وطاقم المفاوضات الإيراني استعرضوا تقارير فرق العمل في مجالي إلغاء الحظر والقضايا النووية، كما جرت مباحثات جيدة في اجتماع اللجنة المشتركة، مشيرا إلى أن هذا المسار لن يكون سهلا بالشكل الذي يدل على نهاية اختلاف المواقف، مبينا أن هناك اختلافات جادة في وجهات النظر، والتي ينبغي تقليصها خلال المفاوضات اللاحقة.

وشدد مساعد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده لا ترغب على الإطلاق في مفاوضات استنزافية وطويلة الأمد، ولكن استمرار المحادثات حسب الضرورة، معتقدا أن المفاوضات بلغت المرحلة التي يستطيع الأطراف خلالها، البدء في صياغة نص مشترك، في المجالات التي يجمعون عليها كحد أدنى.

وأكد عباس عراقجي على أن الوفد الإيراني أعدّ النص الذي يرتأيه في مجالي رفع الحظر والقضايا النووية ووضعه في متناول جميع الأطراف الاخرى، قائلا: نحن نعتقد انه من شأن النصوص التي قدمناها أن تشكل قاعدة للمفاوضات والتوصل إلى الاتفاق النهائي.

PUKmedia وكالات

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